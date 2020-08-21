Merkel, iklim aktivistleriyle buluştu
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Merkel, iklim aktivistleriyle buluştu

Angela Merkel, iklim aktivistleriyle Berlin'de bir araya geldi.

Merkel, iklim aktivistleriyle buluştu
21.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:43

Angela Merkel, iklim aktivistleriyle Berlin'de bir araya geldi. "Fridays for Future" hareketinin 2. yılında yapılan görüşmede gündem, AB Konseyi Dönem Başkanlığı döneminde Almanya'nın iklim konusundaki sorumluluğu oldu.Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) iklim hareketinin önde gelen isimleri bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geldi.

Alman iklim aktivisti Luisa Neubauer, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Belçikalı aktivistler Anuna de Wever ile Adélaïde Charlier görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, Başbakan Merkel'den Paris İklim Anlaşması'nın somut bir politikaya dönüştürülmesini talep ettiklerini belirttiler.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Almanya'nın iklim konusundaki sorumlulukları gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar "iklime zararsız" olma hedefi ve yıllık sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar azaltılması konuları da görüşüldü.

Greta Thunberg, Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı elinde bulunduran Almanya'nın iklim mücadelesindeki sorumluluğunun ve kriz yönetimindeki rolünün farkında olması gerektiğini hatırlatarak, "Biz, insanların daha aktif olmasını, güvenli alanlarından dışarıya çıkıp şimdiyi değil, geleceği öncelik haline getirmelerini istiyoruz" dedi.

Görüşmede Merkel'in Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında iklim konusuna öncelik verileceğinin altını çizdiği ifade edildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmeden sonra twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal, Avrupa ve küresel ölçeklerde iklim koruma soruları gündeme geldi" ifadelerini kullandı.,

Aktivistlerin talepleri

İklim aktivistleri Avrupa Birliği ülkelerinden fosil yakıtların çıkarılmasının ve kullanılmasının bir an önce durdurulmasını talep ediyor. Çevreye karşı işlenen suçların ve çevre tahribatlarının uluslararası bir suç olarak cezalandırılması gerektiğini savunan iklim aktivistleri, AB'nin karbon salınımı hedeflerini ne düşürmesini istiyor.

DPA, AFP, EPD/AI, TY

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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