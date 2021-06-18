Merkel: "Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkel: "Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız"

Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde "büyük zorluklarla" karşı karşıya olduğunu düşündüklerini belirterek, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde "büyük zorluklarla" karşı karşıya olduğunu düşündüklerini belirterek, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma yemeği için Berlin'e gitti. Merkel'in görev bitiminden önce iki liderin yüz yüze görüşmeleri için son fırsatlardan biri olan görüşmenin ana konusu 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi zirvesine yönelik hazırlıklar oldu. İki lider, Türkiye, Rusya ve AB ilişkileri de ele aldıkları görüşmede Rusya'ya diyalog çağrısında bulundu.

Merkel, AB'nin Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde "büyük zorluklarla" karşı karşıya olduğunu düşündüklerini söyledi. Bir taraftan görüş ayrılıkları olduğunu belirten Merkel, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" dedi.

"ABD, RUSYA İLE DİYALOG BAŞLATTI, AB DE BUNU YAPMALI"

Rusya ile diyalogun AB'nin çıkarına olduğunu belirten Merkel, söz konusu diyalogun güvenlik ve istikrarı sağlamak için de önemli olduğunu vurguladı. "Rusya, AB'nin en büyük kıta komşusudur. AB'de güvenlik ve istikrar istiyorsak, ne kadar zor olursa olsun Rusya ile görüşmelere devam etmemizde büyük fayda var" diyen Merkel, Türkiye ile ilişkilerde de göç, Libya ve Suriye'nin geleceği gibi önemli konularla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, Rus hükümetiyle diyalog başlattığı için teşekkür etti. Merkel, Avrupa tarafının da bunu yapmasının doğru olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ DOĞU AKDENİZ, SURİYE, LİBYA VE KAFKAS BÖLGESİNE İLİŞKİN STRATEJİK KONUMLARI GÖRÜŞECEĞİZ"

Merkel'e daveti için teşekkür eden Macron ise Merkel'in Türkiye ve Rusya hakkında söylediklerine katıldığını söyledi. Türkiye ile ilişkiler hakkında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik konumları görüşeceklerini kaydeden Macron, Rusya ile de ortak bir çizgi bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Macron'un Berlin ziyareti, Almanya'da Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesinden bu yana yabancı bir liderin ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

(Melike Yazır - Mehmet Koca/İHA)

Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'
Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'
Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'
Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'
Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'
Merkel: 'Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya tüm coğrafyalarda...
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya tüm coğrafyalarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Altun Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkel: "Belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 23:51:25. #1.15#

title