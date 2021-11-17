Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki korona virüs durumunu "dramatik" olarak nitelendirdi.

Almanya'da artan korona virüs vakaları sonrası bugün açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, "Almanya'nın korona virüs durumu dramatik" dedi. İnsanlara hatırlatıcı aşı dozlarını daha hızlı yaptırmaları çağrısında bulunan Merkel, aşı olmakta şüphe duyan insanların fikirlerini değiştirmesi gerektiğini de söyledi.

Bugün, Robert Koch Enstitüsü ülkede, 52 bin 826 korona virüs vaka sayısı bildirirken, bir önceki haftaya göre 3'te 1'lik bir sıçrama yaşandığı ve bu sayının yeni bir rekor olduğu öğrenildi. Son verilere göre 294 kişinin hayatını kaybettiği ve böylece toplam can kaybının 98 bin 274'e ulaştığı da açıklandı. Avrupa'da etkisini sürdüren korona virüs salgınının dördüncü dalgayla da beraber kontrolünü artırdığı gözlemlendi.

Almanya Belediye Başkanları Kongresinde konuşan Merkel, "İlk aşıyı seçmek için geç değil, aşı olan herkes kendini ve başkalarını korur ve yeterince insan aşılanırsa salgından çıkış yolu bulunur" ifadelerine yer verdi. Merkel ayrıca, ikinci dozdan 6 ay sonra aşıların sağladığı korumanın azalmaya başladığı ve hatırlatıcı aşı dozlarının toplu olarak dağıtılması için de "ulusal bir çaba" olması gerektiğini belirtti. Bir hafta içinde korona virüs nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin sayılarına göre belirli kısıtlamaların gelebileceğini söyleyen Merkel, yarın federal ve bölgesel liderlerle görüşecek.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spanh, ülkenin yoksul ülkelere aşı gönderen COVAX şirketine yapacakları bağış planlarının geciktiğini belirtirken, yeterli doz aşıya sahip olduklarını da söyledi.

Bir sonraki hükümeti kurmak için müzakerelerde bulunan Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Özgür Demokratlar, yarın mecliste oylanacak yasa tasarısında korona virüs salgınıyla mücadele etmek için tedbir önerileri vermeye hazırlanıyor. Toplu taşıma araçlarını kullananlardan veya işe gidenlerden negatif korona virüs testi, iyileşme veya aşı olma kanıtı gibi zorunlulukların gelebileceği konuşuluyor.

Avrupa'daki en kalabalık ülke olan Almanya'da nüfusun sadece yüzde 68'i tamamen aşılanmış durumdayken, nüfusun yüzde 5'i ise hatırlatıcı doz aşısını oldu.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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