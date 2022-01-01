Meriç Nehri'nde alarm seviyesi "turuncuya" yükseltildi - Haberler
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Meriç Nehri'nde alarm seviyesi "turuncuya" yükseltildi

Meriç Nehri'nde alarm seviyesi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'da 1203 metreküp/saniye olarak ölçüldü, turuncu alarm durumuna geçildi.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'da 1203 metreküp/saniye olarak ölçüldü, turuncu alarm durumuna geçildi.

Bölgede yılın son haftası etkili olan sağanak, Meriç Nehri'nin debisini arttırdı.

Meriç'in debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'daki istasyonda 1203 metreküp/saniyeye çıktı.

Nehirle ilgili sarı alarm durumu, turuncuya yükseltildi.

İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat arttı.

Meriç'in debisinin bu noktadaki artışında, yatağından taşan Ergene ile birleşmesi önemli rol oynuyor.

Ergene Nehri de Kırklareli ve Edirne'deki şiddetli yağışlar nedeniyle yatağından taşmıştı.

Öte yandan yerleşim alanlarını tehdit eden bir taşkın riskinin olmadığı, bölgede gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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