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Merhum iş insanı Ömer Duruk Antalya'da anıldı

Merhum iş insanı Ömer Duruk Antalya'da anıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İş insanı Ömer Duruk için memleketi Antalya'nın Akseki ilçesinde vefatının 16. yılında anma programları düzenlendi.

ANTALYA (AA) - İş insanı Ömer Duruk için memleketi Antalya'nın Akseki ilçesinde vefatının 16. yılında anma programları düzenlendi.

Duruk, ilçedeki kabri başında dualarla anıldı. Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de Duruk için anma programı düzenlendi, Ömer Duruk Resim Sergisi açıldı. Planlanan yeni alanlar ve lisenin nitelikli okul statüsüne geçirilmesi için protokol imzalandı.

Ayrıca Akseki Anadolu Lisesinde öğrencilerin kullanımına hazır hale gelen robotik kodlama sınıfı açıldı.

Öte yandan 2021 Ömer Duruk Yılı münasebetiyle düzenlenen voleybol turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Ömer Duruk'u anma programlarına Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirlerinin yanı sıra Ömer Duruk'un oğulları iş insanları Mehmet Çetin Duruk, Mahmut Atom Duruk ve Ali Metin Duruk da katıldı.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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