Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı - Haberler

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Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

AA, Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sabah namazının ardından Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunan gruptakiler, burada merhum Erbakan için dua okudu.

Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Necmettin Erbakan, Merkezefendi, dua, Güncel, Haberler

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