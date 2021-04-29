Merasim Sokak saldırısının PKK'lı hükümlüsü, Adana'da polis merkezine saldırı için de patlayıcı taşımış
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Merasim Sokak saldırısının PKK'lı hükümlüsü, Adana'da polis merkezine saldırı için de patlayıcı taşımış

Merasim Sokak saldırısının PKK'lı hükümlüsü, Adana'da polis merkezine saldırı için de patlayıcı taşımış
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da 24 Kasım 2015'te merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili tutuklu 5 sanık hakkında, 31'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da 24 Kasım 2015'te merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili tutuklu 5 sanık hakkında, 31'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla tutuklanan Ahmet Karaman, İ.U, M.T, R.Ç, ve R.T. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 31'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan 58 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24 Kasım 2015'te merkez Seyhan ilçesi Denizli Polis Merkezi önünde patlayıcı yüklü aracın konulmasında etkin rol üstlendikleri belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın "eylem birimi"nde görevli olduğu belirlenen sanıklardan R.Ç'nin ise 17 Şubat 2016'da Ankara'daki Merasim Sokak'ta sivil memur ve askeri personeli taşıyan araçlarının geçişi sırasında patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bombayı Ankara'ya götüren Ahmet Karaman'la irtibatlı olduğu iddianamede bildirildi.

İddianamede, Ahmet Karaman ve R.Ç'nin örgütsel nitelikte mesajlaşma gerçekleştirdikleri, eylem talimatını ise terör örgütünün elebaşlarından aldıkları kaydedildi.

Tutuklu sanıkların isimlerinin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen sözde üst düzey konumundaki terörist M.K'nin defterinde yer aldığı, yaşadıkları yerlerin de şifreli bir şekilde bu deftere yazıldığı iddianamede anlatıldı.

Patlayıcı yüklü aracı Diyarbakır'dan Adana'ya getirmiş

İddianamede, sanık Ahmet Karaman'ın sözde üst düzey PKK'lı teröristlerden aldığı talimatla, 2015 yılında Denizli Polis Merkezi önüne konulan patlayıcı yüklü aracı oğluyla birlikte, "öncü artçı" şeklinde Diyarbakır'dan getirip Adana'da R.Ç'ye teslim ettiği belirtildi.

Teslimat öncesinde Ahmet Karaman ve R.Ç'nin birbirleriyle telefon irtibatı kurduğu bilgisine de iddianamede yer verildi.

İddianamede, PKK'lı Karaman'ın Adana'da terör örgütünün kurye-milis yapılanmasını yönlendirdiği, olayın öncesinde aracın plakasını da değiştirdiği kaydedildi.

Polis merkezine yönelik eylemin "Brüsk Andok" ve "Özgür" kod adlı iki terörist tarafından düzenlendiği, örgüt üyelerinin eylemle ilgili merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde bulunan R.Ç'den 18 kilogram TNT, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası ve gübre temin ettikleri iddianamede aktarıldı.

İddianamedeki ifadelerinde, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Polis merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılması ve Merasim Sokak'taki saldırı

Adana'da, 24 Kasım 2015'te merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmıştı. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine iki zanlı polis merkezine ateş açıp kaçmış, patlayıcı yüklü araç da kontrollü şekilde infilak ettirilmişti.

Başkentte de 17 Şubat 2016'da sivil memur ve askeri personeli taşıyan servis araçlarına bomba yüklü otomobille Merasim Sokak'ta saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi de yaralanmıştı. Bomba yüklü aracı Ankara'ya götürdüğü belirlenen PKK'lı terörist Ahmet Karaman, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan bir, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan da 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karaman'a ayrıca, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185 yıl hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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