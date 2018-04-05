Merasim Sokak Saldırısı Davasında Savcı Görüşünü Açıkladı

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu 68 sanığın yargılandığı davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan'ın "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, "nitelikli kasten öldürme" suçundan 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

İddia makamı bu sanıkların ayrıca "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 700'er yıl, "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Manga, sanıklar Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Hüseyin Gökduman, Turgut Kahraman, İsmail İpar, Metin Cura, Hasan Avsan, Uğur Yüce hakkında ise terör örgütüne üye olmamakla birlikte "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 10 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıla kadar ve "nitelikle dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıla kadar olmak üzere toplam 28'er yıl hapis cezası istedi.

Sanık Murat Karacan'ın ise beraatine karar verilmesini isteyen iddia makamı, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticelerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Bu davadan tutuksuz yargılanan sanıklardan Sinem Oğuz'un da tutuklanması istendi.