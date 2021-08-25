Meram'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi
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Meram'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Meram'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın merkez Meram ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Meram'da yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve mahalle muhtarları katıldı.

"Meram'a hizmet noktasında hep istişare halinde olduk"

Muhtarlarla yapılan istişarenin önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Salgın süreci sebebiyle muhtarlarımızla istişare toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Bu dönemde hizmetlerin aksamaması için sürekli olarak iletişim halinde olduk. Meram'a hizmet noktasında hep beraber el ele vererek çalışmalarımıza yön verdik. Bugün geldiğimiz noktada hemşehrilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak güzel işlere imza attık. Meram'da 2 buçuk yıldır ağabey kardeş gibi olduğumuz, birbirimizin yükünü aldığımız Kaymakamımıza veda ediyoruz. Devlet görevlilerinin kaderinde başka şehirlerde görev yapmak da var. Aileden birisini başka bir yere gönderiyormuş gibi hepimiz hüzünlüyüz. Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Salgınla mücadelemiz henüz bitmedi"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, salgın sürecinde Covid virüsü ile ciddi bir mücadele verildiğini kaydederek, "Burada muhtarlarımızın emekleri unutulmaz. Çok yoğun çalıştınız, emekleriniz unutulmaz. Salgınla mücadelemiz henüz bitmedi. Gerek aşılama süreçleri, gerekse tedbirler noktasında desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Sayın kaymakamımızı, ağabeyimizi uğurluyor olmanın hüznü var içimizde. Kaymakamımız Meram için çok çalıştı ve herkesin sevgisini kazandı. İnşallah yeni görev yerinde başarılı çalışmalarına devam eder" dedi.

"Meram'da her zaman bir aile gibi çalıştık"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Çekmeköy Kaymakamlığı'na atanan Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, çok sevdiği Konya'dan ayrılacak olmasından dolayı üzüntüsünü ifade ederken, "Meram'da her zaman bir aile gibi çalıştık. Çalışmalarımızın tümünde belediyemizle, kurumlarımızla görüş alış verişinde bulunduk. Muhtarlarımızla yapacağımız istişare toplantısını programladıktan sonra yeni görev yerimiz açıklandı. Herkesten helallik istiyorum. Görev sürem boyunca verdiğiniz destek dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi
Meram'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Meram'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Haberler
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