Meram'da kurbanlık satışları için tahsis işlemleri başladı

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacak başvurular sonucunda tahsisler müracaat sırasına göre belirlenecek.

Meram'da, Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazandı. Kurban Bayramı'nın tüm ilçede rahat ve huzur içinde geçirilebilmesi amacıyla aylar öncesi başlayan hazırlıklar çerçevesinde satış yeri tahsis işlemleri için başvurular başladı. Meram Belediyesi hizmet binasında bulunan Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen müracatlarda satış yapmak isteyen esnaflar başvurularını nüfus cüzdanı ile gerçekleştirebiliyorlar. Tahsislerin başladığı ilk günde müracaatlarda yoğunluk yaşandı. 13 Temmuz Salı günü başlayacak satışlar için yer tahsisleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura ile değil müracaat sırasına göre belirlenecek.

ÇOMAKLI KURBAN SATIŞ YERİ DIŞINDA KURBANLIK HAYVAN SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Meram Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve düzenli bir şekilde kurban alış-verişlerini yapmalarını sağlayabilmek amacıyla Çomaklı Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerinde bulunan Kurban Satış Yeri'nde sürdürdüğü çalışmalarda da sona yaklaştı.Meram Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2021 yılı Kurban Bayramı için de bu alanın dışında kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca; "Satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgeleri, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşımadığına dair Veteriner Hekim Raporu'nu giriş esnasında görevlilere göstermeleri gerekmektedir. Kurban satış yerinde kontrol amacıyla 24 saat hizmet veren Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız kurban alırken kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, görevli veteriner hekimlere muayene yaptırabileceklerdir" görüşlerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler