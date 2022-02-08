Meram'da Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın üçüncüsü başlıyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek turnuvaya tüm masa tenisi severleri davet etti.

Geçtiğimiz haftasonu 3. Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası'nı tamamlayan Meram yeni bir turnuvayla yeni bir heyecana hazırlanıyor. Meram Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın üçüncüsü 12-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 7 Şubat günü başlayan turnuva kayıtları 9 Şubat Çarşamba günü son bulacak. Kayıtları merambelediyespor.com adresinden gerçekleştirilebilecek olan turnuva Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi'nde yapılacak. Fikstür ilanının 10 Şubat günü ilan edileceği karşılaşmalar üç ayrı kategoride olacak. Birinci kategori 2005-2009 doğumlular (13-17 yaş) Bayan-Bay, ikinci kategori 1993-2004 doğumlular (18-29 yaş) Bayan-Bay, son kategori ise 1992 ve üzeri doğumlular (30 Yaş ve üzeri) Bayan-Bay kategorisi olarak belirlendi. Müsabakalarda dereceye giren sporcuları ise çeşitli hediyeler bekliyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "TÜM EBEVEYNLERİ VE TÜM GENÇLERİMİZİ TURNUVAYA DAVET EDİYORUM"

Tüm masa tenisi severleri turnuvaya katılmaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuva hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Sporun her türlüsünü sevmenin de ötesinde sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, kendinin ve yeteneğinin farkında olarak kendini geliştiren bir nesil arzusuyla ilçemizde üst üste turnuvalar gerçekleştiriyoruz. Daha biri bitmeden diğeri için çalışmalara başlıyoruz. Geleneksel Kort Kış Turnuvası biter bitmez şimdi de masa tenisi turnuvası için çalışmalara başladık. Turnuvamızın kayıtları 7 Şubat günü başladı, 9 Şubat'a kadar devam edecek. Turnuva sonunda çeşitli hediyelerimiz olacak ama hem gençlerimiz hem de ebeveynleri için gerçek hediye kendilerinin bir spor aktivitesine katılmış, çocuklarının da spora gönül vermiş olmalarıdır. Kötü alışkanlıklara prim vermeyen sağlıklı bir nesil bizlerin de onların da en büyük arzularından birisidir. İnşallah bu ve benzeri organizasyonlarla arzu ettiğimiz nesile ulaşacak hatta içlerinden pek çok başarılı isim yetişmesine vesile olacağız. Bu sebeple tüm ebeveynleri eşofmanlarını çekip, çocuklarını da yanlarına alıp bu turnuvaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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