Meram'da 152 okula belediye tarafından yaptırılan TÜBİTAK kitaplıklarının açılışı yapıldı

KONYA (AA) - Meram Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle 152 okulda hazır hale getirilen TÜBİTAK kitaplıklarının açılışı yapıldı.

Meram İmam Hatip Ortaokulu'ndaki törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandalcı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Ülkü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, törende yaptığı konuşmada, yapılan yatırımlar arasında en kıymetli olanlarının eğitim yatırımlarının olduğuna dikkati çekerek, "Meram'ın 152 okuluna kazandırdığımız bu kitaplıklarımızda bulunan 32 bin 406 yayınla çocuklarımıza bilimi ve kitapları sevdirmeyi amaçladık. Bir fitili ateşleme görevini yani çocuklarımızda bilime ve bilim tarihine karşı bir ufak kıvılcım yakması bile gelecek için bize umut verecektir. Bu fitil bir domino etkisi oluşturacaktır. Bir kartopunu zirveden bırakırsınız da zirveden aşağıya büyüye büyüye gider ya. İşte bu kitaplıklar zirveden bıraktığımız ilk kartopu olacak inşallah. Büyüye büyüye geleceğin bilim adamlarını, geleceğe yön verecek fizikçilerini, matematikçilerini, mühendislerini, astronomlarını yetiştirecektir. Kitaplıklar Meramımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu çalışmamızda bizlere destek veren ülkemizin güzide kurumu TÜBİTAK'a ve Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konya'dan tüm Türkiye'ye yayılıyor

Törende Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da "Meram ve Karatay Belediye başkanlarımız Türkiye için örnek bir girişimde bulundular. Bu çalışmamızın ardından farklı illerimizde de aynı süreç yaşandı. Biz gittiğimiz her yerde bu projeden ve belediyelerimizin verdiği destekten bahsediyoruz. Bu projeyi biz önermedik, belediyelerimizden gelen bir teklifti. Bizim için eğitime dair bu projeyi anlamlı kılan bu teklifti. Bu proje çok güzel bir şekilde büyüdü. Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Türkiye'de Kitapsız Okul Kalmasın' projesi kapsamında TÜBİTAK kitaplıklarımız tüm ülkemize yayılmış olacak. Dolayısıyla Konya'dan başlayan süreç tüm Türkiye'ye yayılıyor. TÜBİTAK olarak Konya'da yaptığımız bir çok faaliyetimiz var. Bilim Merkezi Türkiye'de bir ilk olmuştu. Diğer şehirlerimizde faaliyete geçen ve geçecek Bilim Merkezleri ile alakalı bizlere görüşümüz sorulduğunda Konya'yı örnek gösteriyoruz. Konya'daki öğrencilerimizde yapılan yatırım ve projelere karşılık veriyor. TÜBİTAK yarışmaları ve TEKNOFEST'te öğrencilerimizin gösterdikleri başarılar dolayısıyla tebrik ediyorum." diye konuştu.

Eski belediye binasının yerine kütüphane yapılacak

TÜİK verilerine göre Konya'da şehir kütüphanelerinde doluluk oranı en fazla olan ilin Konya olduğuna dikkati çeken Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da yıkımı tamamlanan eski Büyükşehir Belediye binasının yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapılacağı bilgisini verdi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar kütüphanelerin açılışı yaparak öğrencilerle bir süre sohbet etti.