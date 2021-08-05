Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Larende Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi
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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Larende Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Larende Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya'da Larende Caddesi olarak bilinen Sahibata Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırıldı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, cadde esnafının taşınma süreci konuşuldu. Bölge esnafının yer taleplerine karşılık yaptıkları çalışmalar, yeni taşınacakları yer ve proje hakkında bilgiler veren Başkan Kavuş, kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, farklı bir bölgede uygun fiyat ve taksit imkanlarıyla yeni iş yerlerinin inşa edileceğini belirtti.

Meram Belediyesi tarafından Sahibata Şükran Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak, Sahibata Caddesi'nin ihya edilmesine yönelik proje için harekete geçildi.

Sahibata Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, inşaat malzemesi satışı yapan esnaflarla bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalar hakkında bilgi vererek buradaki esnafların taşınacağı yeni bölge ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"ŞEHİRLERİ İMAR EDERKEN HER YÖNÜYLE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİYOR"

Başkan Kavuş, şehirleri imar etmenin kolay işler olmadığını, her yönüyle düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Şehrimizde Larende Caddesi olarak bilinen Sahibata Caddemizin, yıpranmış ve eski görüntüsü bu şehirde yaşayan herkes gibi bizleri de üzüyordu. Yine burada adeta keşmekeş haline gelen trafik sorunu hepimizin malumu. Büyükşehir Belediyemizin de önemli destekleriyle 6306 sayılı kanun kapsamında burada kentsel dönüşüm projemize start verdik. Bölgede, yer altında kalan tarihi surların da ön plana çıkarılacağı, Sahibata Şükran Mahallemizdeki çalışmalarla bağlantılı olarak güzel bir alan oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"PLANLAMAMIZI ESNAFLARIMIZI DA MAĞDUR ETMEYECEK ŞEKİLDE YAPTIK"

Sahibata Caddesi'nde hayata geçirilecek projeyle birlikte burada faaliyet gösteren esnaflar için de planlamaların yapıldığını kaydeden Başkan Kavuş, "Sahibata Caddesi'nin çehresini değiştirecek projeye başlamadan önce burada faaliyet gösteren esnaflarımızı da düşünmek zorundaydık. Yapılacak çalışmalarla ilgili daha önce de bir araya geldiğimiz inşaat malzemesi satışı yapan işletmecilerimizi mağdur etmemek adına Büyükşehir Belediyemizle birlikte planlamalarımızı yaptık. Buradaki esnaflarımızı, uygun fiyat ve taksit imkanlarıyla birlikte, yeni dükkanlarına taşımak için işletmecilerimizle bir araya gelerek adımlarımızı atıyoruz" dedi.

"76 ADET İŞYERİ İNŞA EDİLECEK"

Başkan Kavuş, esnaflarla yapılan istişarenin önemine dikkat çekerek, "Karatay ilçemizde yer alan Fetih Mahallesi'nde oluşturulacak toplam 17 bin 467 metrekarelik arazide, 50-100-200 metrekare oturum alanlarına sahip 3 farklı büyüklükte toplam 76 işyerinin yapımını gerçekleştireceğiz. Esnaflarımızın mağdur olmayacağı şekilde, uygun fiyat politikası uygulayarak taşınma işleminin önünü açacağız. Bir yandan da buradaki işletmecilerin daha uygun bir ortamda ticari faaliyetlerini sürdürebilecekleri iş yerleri oluşturmuş olacağız. Kurulacak yeni bölgeyle ilgili proje çalışmalarının sonuna gelirken esnaflarımızın düşüncelerine göre projeye yön verilecek. Şehrimizin ve ilçemizin marka değerini artıracak Sahibata Caddesi projesine verdikleri destekten dolayı bölge esnaflarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Bültenler

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Larende Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi - Haberler
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