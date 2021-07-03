Meral Seçer ve Neptün Soyer 'Kır Çiçekleri' ile Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Gazi Çiftliği'nin töreni için Mersin'de bulunan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in ev sahipliğinde önce Kır Çiçekleri Projesi kapsamında sporcu kızlarla buluşup sohbet...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Gazi Çiftliği'nin töreni için Mersin'de bulunan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in ev sahipliğinde önce Kır Çiçekleri Projesi kapsamında sporcu kızlarla buluşup sohbet etti, ardından Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi'ni ziyaret etti.

Meral Seçer ve Neptün Soyer, sporcu kızlarla buluştu

Meral Seçer ve Neptün Soyer ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri Projesi' kapsamında Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde konaklayan Kır Çiçekleri'ni ziyaret etti. Büyükşehir tarafından tüm masrafları karşılanarak kırsaldan kent merkezine getirilip eğitim ve spor alanındaki imkanlardan yararlanma olanağı sunulan sporcu kızlar daha önce kahvaltı etkinliğinde buluştukları Meral Seçer'in ardından Neptün Soyer'le de tanıştı. Seçer, Soyer'in de bir öğretmen olduğunu ve projeyi duyunca Kır Çiçekleri'yle tanışmak istediğini söyledi.

Meral Seçer bir soru sordu, çocuklardan dikkat çeken yanıtlar geldi

Sporcu kızların kaldığı yurdu gezen Meral Seçer ve Neptün Soyer, kır çiçekleriyle uzun uzun sohbet etti. Kızlara 'ileride ülkeyi yöneten kişi olmaları halinde neyi değiştirmek istediklerini' soran Meral Seçer, dikkat çeken yanıtlar aldı. Çocuk hakları, kadın hakları ve hayvan haklarına yönelik adımlar atmak istediklerini söyleyen kız çocukları, çevreyi korumaya yönelik de çalışma yürütmek istediklerini vurguladı. Sporcu kızlardan birisinin "Irkçılığa son verilmesi için elimden geleni yapardım. Her insanın farklı özellikleri vardır ama hiçbir insan bir diğerinden üstün değildir" sözleri arkadaşlarından alkışlarla destek aldı.

Çocuklardan "buradan gitmek istemiyoruz" yanıtı

Meral Seçer, çocukların hep Mersin'de kalmak istediklerini belirtmeleri üzerine bunun sebebini merak ettiğini söyledi. Söz alarak; Başkan Vahap Seçer'i, belletmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiklerini vurgulayan birçok çocuk, "Buradan gitmek istemiyorum" cümlesini kullandı. Ziyarette Meral Seçer ve Neptün Soyer de çocuklardan gelen soruları yanıtlayarak tecrübelerini ve çocukluk hayallerini Kır Çiçekleri'yle paylaştı.

"Güzel günler bu çocuklarımızla bizlere gelecek"

Meral Seçer, Kır Çiçekleri Projesi'ni önemsediklerini vurgulayarak, "Kır Çiçekleri Projesi'nde kırsaldaki spora yetenekli çocuklarımızın seçilmesi ve burada spor alanında, eğitim alanında yetiştirilmesi konusu çok önemli. Bu imkanlara sahip olmayan çocuklar burada yaratılan imkanlarla geleceğin sporcuları, geleceğin öğretmenleri, geleceğin doktorları, geleceğin anneleri olacaklar ve bunun geliştirilmesi çok faydalı olacaktır. İzmir'den misafirimiz Neptün Hanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız'ın eşi. Burayı görmek istedi. Onunla birlikte projenin ne kadar güzel olduğunu çocuklarımızla sohbet esnasında gördük. Çok mutluyuz. Güzel günler bu çocuklarımızla bizlere gelecek" dedi.

"Kır Çiçekleri, Türkiye'nin her yerine yayılmalı"

Neptün Soyer ise Mersin'de Türkiye adına çok güzel bir çalışma gerçekleştiğini vurgulayarak, "Daha önce Vahap Başkan'dan ve Meral Hanım'dan duyduğum bir projeydi ama burada ete kemiğe bürünmüş haliyle gördüğüm zaman çok etkilendim. İsmi de aslında anlatıyor ne olduğunu. Bu Kır Çiçekleri, Türkiye'nin her yerine yayılmalı. Bu tohumu herkese vermeliyiz diye düşünüyorum. Sporla başlayan ama bir yandan hem sanat hem edebiyat eğitimi… O çocuklara kırsalda imkan bulamadıkları eğitimlerin burada bu kadar güzel bir ortamda sağlanması… Gerçekten çok mutlu oldum gördüğüm zaman. Vahap Başkan'a ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kır Çiçekleri'nin ardından Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi ziyareti

Meral Seçer ile Neptün Soyer, ardından Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin işlettiği Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi'ni ziyaret ederek, inceledi. Hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili fikir paylaşımında bulunan Seçer ve Soyer, ardından tesiste çalışan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 3. 7. 2021 08: 17: 36

Kaynak: Habermetre