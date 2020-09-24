Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan kaç yaşında? Meral Kaplan ne iş yapıyor? Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu kimdir?

Oyuncu ve manken Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan kaç yaşında? Meral Kaplan mesleği ne? Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu mesleği nedir? Meral Kaplan hangi filmlerde rol aldı?

Birçok filmde rol alan, manken ve oyuncu Meral Kaplan kaç yaşında? Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu kimdir?

MERAL KAPLANOĞLU KİMDİR?

8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak'ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009'da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlendi.

MERAL KAPLANOĞLU'NUN EŞİ ERHAN KANİOĞLU KİMDİR?

İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı. Boşandıktan sonra ise Meral Kaplan ile evlendi. Olaylı bir şekilde boşanma kararı alan çiftin 3 yaşında Ela adında bir kızları var. Meral Kaplan, eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıkladı.

MERAL KAPALNOĞLU HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Sevda Çiçeği,

Çılgın Kanal,

Laz Vampir: Tirakula,

Ateşteki Kağıtlar,

Yola Geldik,

Kaçak Avcılar