Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek "Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin" dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün akşam alınan koronavirüs tedbirlerinin yeterli olmadığını belirtti.

Salgının kontrolden çıktığını belirten Akşener, "Özellikle İstanbul'daki tablo tam bir felaket. Söz konusu olan vatandaşlarımızın canı. Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan, uzmanlara kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine iç vakit kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamasından satırbaşları;

"Sayın Sağlık Bakanı'nın zor durumda olduğunu görüyorum. Ekonomideki her rakamla, kafalarına göre oynayıp, yanlış hikayeler yazan bu iktidarın pandemi konusunda da benzer bir alışkanlık edindiğine şahit oluyoruz. İktidarın, milletimize akşam üstleri açıkladığı rakamlar maalesef artık inandırıcı değil.

"BAKANLIK RAKAMLARININ İKİ KATI İNSANIMIZI KAYBETMİŞİZ"

Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi rakamları ortada. Mesela geçtiğimiz hafta sonu, 14 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye'deki pandemi kaynaklı can kaybını 92 olarak açıkladı. Oysa aynı gün, defin raporlarına göre, sadece İstanbul'da salgın hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 164. Yani sadece İstanbul'da Bakanlık rakamlarının iki katı insanımızı kaybetmişiz.

"BU İŞTE BİR GARİPLİK VAR"

Yine sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, pandeminin başından bu yana, Türkiye'de toplam, 11 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına göre;14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul'da, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9872. Bu işte bir gariplik var. Çünkü şeffaflık yok, dürüstlük yok. Hal böyleyken, Sayın Koca'nın da artık bir karar vermesi gerekiyor. Salgının ilk gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına gölge düşürmemek için, gerçekleri milletimize anlatması gerekiyor.

"BİZİ İLGİLENDİRENİ BİZDEN SAKLAYAMAZSINIZ"

Çünkü gerçekleri bilmek en doğal hakkımız. Bizi ilgilendireni, bizden saklayamazsınız. Siyasi hesaplarınız vatandaşlarımızın sağlığından, ya da canından önemli değildir. Buradan iktidara sesleniyorum; pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul'daki tablo tam bir felaket. Söz konusu olan vatandaşlarımızın canı. Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan, uzmanlara kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin."