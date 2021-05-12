Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa Teşkilatı'nın dijital platformda gerçekleştirdiği bayramlaşa programında partisinin oy oranına ilişkin açıklamada bulundu. Akşener, "Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18'i bulacak" dedi.

İYİ Parti Bursa Teşkilatı'nın Ramazan bayramı öncesinde gerçekleştirdiği dijital programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 300'e yakın İYİ Partili katıldı. Akşener'in önceden partililerine haber vermediği ve programa katılımının sürpriz olduğu öğrenilirken, İYİ Parti lideri programda partisinin son dönemdeki gidişatına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İL VE İLÇE KADEMELERİ HAZIR BULUNDU

Programa İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yanı sıra Bursa milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, geçmiş dönem İl Başkanı, İl Divan üyeleri ve il yöneticileri, ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İstişare Kurulu üyeleri, ilçe yönetim Kurulu üyeleri ile mahalle başkan ve temsilcilerinin katıldığı öğrenildi.

"PARTİMİZ YÜZDE 18 BANDINA ÇIKACAKTIR"

İYİ Parti'nin şu sıralar yüzde 15 ila yüzde 16 arasına oturduğunu ancak bu oranının yüzde 18'e yükseleceğini söyleyen Akşener, "Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İYİ Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18'i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı Başkanı Selçuk Türkoğlu da programa katılımlarından dolayı genel başkanı Meral Akşener'e teşekkürlerini iletti.