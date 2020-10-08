Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı olan gazeteci Murat İde, Giresun'da kaldığı otel odasında gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Giresun'da gerçekleştireceği program öncesinde basın danışmanlığını yürüten Yeniçağ gazetesi yazarı ve KRT program yapımcısı Murat İde, Giresun'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Deneyimli gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltı olayını doğruladı ve nedenin 2015 yılında yazılan bir yazı olduğunu bildirdi.

"POLİS DE BİZİM SAVCI DA"

İde yaptığı açıklamada, "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz. Olsun. Polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili olarak Meral Akşener henüz bir açıklama yapmadı.