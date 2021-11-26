Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker'e: Sen nelere kadirmişsin
Katıldığı canlı yayında BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın Ankara ziyaretine değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında geldiğine işaret eden Akşener, "Sen nelere kadirmişsin ey Sedat Peker. O kadar önemli şeyler söyledi ki bir savcıda çıkıp soruşturma açmadı" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Akşener, ekonomideki gelişmeler üzerinden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretini ve imza atılan 10 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü 10 anlaşmaya dikkat çekti.
Anlaşmaların ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Akşener, Prens Al Nahyan'ın ziyareti ve imzalanan anlaşmaların Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında geldiğine işaret etti.
Peker için "Sen nelere kadirmişsin" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "O kadar önemli şeyler söyledi ki bir savcıda çıkıp soruşturma açmadı. O kadar acı bir şey ki, yargının bu derecede olması da çok kötü" ifadesini kullandı.
Akşener, gerçekleştirdiği geziler sırasında bir vatandaşla karşılaştığını da söylerken "O kişi bana 'Yargının tarafsız, bağımsız ve korkusuz olmasını sağlayacak mısınız?' demişti. O kadar iddialar var ama yargıda hareket yok" dedi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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