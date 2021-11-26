Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker'e: Sen nelere kadirmişsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Akşener, ekonomideki gelişmeler üzerinden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretini ve imza atılan 10 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü 10 anlaşmaya dikkat çekti.

PRENSİN ANKARA ZİYARETİYLE İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Anlaşmaların ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Akşener, Prens Al Nahyan'ın ziyareti ve imzalanan anlaşmaların Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında geldiğine işaret etti.

"O KADAR ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLEDİ Kİ BİR SAVCI ÇIKIP SORUŞTURMA AÇMADI"

Peker için "Sen nelere kadirmişsin" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "O kadar önemli şeyler söyledi ki bir savcıda çıkıp soruşturma açmadı. O kadar acı bir şey ki, yargının bu derecede olması da çok kötü" ifadesini kullandı.

"YARGIDA HAREKET YOK"

Akşener, gerçekleştirdiği geziler sırasında bir vatandaşla karşılaştığını da söylerken "O kişi bana 'Yargının tarafsız, bağımsız ve korkusuz olmasını sağlayacak mısınız?' demişti. O kadar iddialar var ama yargıda hareket yok" dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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