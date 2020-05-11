Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
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Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "Seçim döneminde bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez" sözleriyle ilgili "Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye 'Biz nerede, ne yapalım,' diye soru sormuşluğumuz resmi, gayri resmi yoktur" dedi.

Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
11.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo Karakutu'da yayınlanan Bidebunuizle programında Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

Akşener, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, "Seçim döneminde bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez" sözleriyle ilgili "Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye 'Biz nerede, ne yapalım,' diye soru sormuşluğumuz resmi, gayri resmi yoktur" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DURUŞU OLAN YAPILARLA BİZİM YAN YANA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Akşener, Sırrı Süreyya Önder'in, İYİ Parti'nin HDP'den fikir aldığı yönündeki iddialarına ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsnat eden bunu ispat etmekle görevlidir. Burada asıl dikkatimi çeken saygısızlık konusu. Sayın Önder, buHDP'nin yönetim kadrosunu PKK'nın yanında gören İYİ Parti'yi ve onun genel başkanını saygısızlıkla suçluyorsa şunu mu demek istiyor: 'Kardeşim biz PKK'nın yanında yöresinde değiliz. Sen bize saygısızlık ediyorsun' mu demek istiyor? Bunu demek istiyorsa dolandırmaya gerek yok. Açık açık söylemelidir. Biz bundan HDP'nin kurumsal sisteminin yöneticilerinin 'Bizim PKK'yla herhangi bir alakamız yoktur, bize saygısızlık ediyorsunuz' sözlerinden ancak memnuniyet duyarız. Ama bugüne kadar bütün mitinglerde terörist başının posteri açıldı, başkan Apo diye gidildi. Heykelinin yapılacağı söylendi. PKK ayrılıkçı, silahlı bir örgüt. Biz bu konuda İYİ Parti olarak çok netiz: PKK, FETÖ, IŞİD, El Kaide, PYD, YPG her ne kadar terör örgütü varsa, onlarla legal-illegal, indirekt-direkt, sevgi veya saygı anlamında bir duruşu olan yapılarla yan yana gelmemiz mümkün değildir" dedi.

"O zaman HDP'nin 6 milyon seçmenine ne diyorsunuz? Onları da mı teröre yakın duruyor diye eleştiriyorsunuz?" sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:

"SEÇMENLER PARTİLERİN TAPULU MALI DEĞİL"

"Siyasi partilere oy veren seçmenler, İYİ Parti'nin seçmeni de dahil, hiçbir partinin tapulu malı, marabası değildir. Biz bunu en iyi şekilde 23 Haziran'da, İstanbul seçimlerinde gördük. CHP'ye oy veren 298 bin seçmen, etnisitesi nedir ne değildir ben onu bilemem, alamayız diye sandığa gitmedi. Ama 325 bini aşkın AK Parti'ye oy vermiş seçmen de 31 Mart'ta sandığa gitmedi. 23 Haziran'da 800 binin üstünde İstanbullu seçmen İmamoğlu'na oy verdi. Bunun içinde her siyasi geleneğin seçmeni var."

"GÜNEYDOĞU'DA İNSANLAR İKİ ALAN ARASINDA SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Siyaset hayatı boyunca Güneydoğu'ya çok sık gittiğini belirten Akşener, Güneydoğu'daki insanların iki alana sıkıştığını söyledi. Üçüncü bir yol olmaya gayret ettiklerini dile getiren Akşener, "Orada insanların Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında yer almak, rahat bir hayat yaşamak ihtiyacı var. Bir tarafta HDP yönetici kitlesi açısından kendini PKK'dan koparabilmiş bir yapı değil. Öbür taraftan AK Parti en abus yüzle orada. İki yumruk arasında bir durum. Biz 'Üçüncü yolu orada başarabilir miyiz, o insanlara ulaşabilir miyiz?' sorularının cevaplarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" demişti. Bu sözlerine HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den sert bir cevap gelmişti. Önder, seçimlerden önce İYİ Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlattı.

"BİZE ARACI GÖNDERDİLER"

HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamada bulundu.

Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur

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