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Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Haberler | Güncel

Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan esnaf emeklisi Ertan, merak üzerine başladığı ağaç oymacılığında ustalaştı.

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan esnaf emeklisi Ertan, merak üzerine başladığı ağaç oymacılığında ustalaştı.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ayhan Ertan, yaklaşık 8 sene evvel emekli olmasıyla birlikte boş zamanlarını atölyesinde değerlendirmeye başladı. Evlerinin eksiklerini onararak, kızlara çeyiz yaparak işe başlayan Ertan, başarılı olunca işinde ustalaştı ve artık profesyonellere taş çıkartıyor.

Çocukluğundan beri el sanatlarına hevesi olduğunu anlatan Ayhan Ertan, "Genellikle ağaç biblolar yapıyorum. Camın üzerine de oydum. Ağacın üzerine de oydum. Emekli olunca çokça fırsat bulduk. Okulda da resmim iyiydi zaten benim. Biraz da internetten fikirler aldık. Ortaya bu eserler çıktı" dedi.

Üniversiteden, Halk Eğitim Merkezi'nden veya kaymakamlıktan talep gelirse bu işi öğretip, gençleri yetiştirebileceğini de aktaran Ayhan Usta, "Bu bir sanat. Ben bu işten para kazanıp emekli olan çok insan gördüm. Çok zevkli ve çok sıcak bir iş. Ağacın vermiş olduğu sıcaklık bence hiçbir şeyde yok" diye konuştu.

Ev ihtiyaçları olarak merdane, ceviz havanı, sarımsak havanı, oklava, sofra, tarhana eleği gibi ürünler yaptığını anlatan Ertan, ağaç birleştirme sanatı ile 3 boyutlu süs eşyası yaptığını da ifade etti. Talep üzerine müşteri ve proje odaklı da çalıştığını dile getiren Ertan, ağaç oymacılığının yaşatılması için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı

Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı

Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı

Merak üzerine başladı, ağaç oymacılığında ustalaştı
İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Son Dakika Haberleri
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