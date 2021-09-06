İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu

İzmir'de meralık alanda yangın.

İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde meralık alanda çıkan yangında vatandaşlar bölgede otlayan 40'a yakın hayvanı kurtarırken, alevlerin arasında kalan bir dana ise telef oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Zeytindağ Mahallesi Çandarlı liman mevkiinde çıktı. Mera alanındaki sazlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşlar mera içerisinde otlayan büyükbaş hayvanlarını çıkartmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi ile Orman İşletmesine ait 3 arazöz alevlere müdahale etti. Yangın sebebiyle yükselen dumanlar, Aliağa, Foça, Dikili ilçelerinden de görülürken, alevler ekiplerin müdahalesi sonucu 3 saatte söndürüldü. Yangın alanında bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir dana telef oldu. Yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Yangında ineğini kaybeden Ahmet Tütüncü, mera içerisinde 40'a yakın hayvanını arkadaşları ile birlikte kurtardıklarını fakat kendisine ait bir büyükbaş hayvanı kurtaramadıklarını belirtti. Tütüncü, "Mera içerisinde bir hayvanı kurtaramadık. Yangın çıktığı zaman itfaiyeyi aradık. Gerekli bilgileri de jandarmaya verdik" dedi.

Aytaç Tütüncü ise, yangında hayvanlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün