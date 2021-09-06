İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de meralık alanda yangın.

İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde meralık alanda çıkan yangında vatandaşlar bölgede otlayan 40'a yakın hayvanı kurtarırken, alevlerin arasında kalan bir dana ise telef oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Zeytindağ Mahallesi Çandarlı liman mevkiinde çıktı. Mera alanındaki sazlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşlar mera içerisinde otlayan büyükbaş hayvanlarını çıkartmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi ile Orman İşletmesine ait 3 arazöz alevlere müdahale etti. Yangın sebebiyle yükselen dumanlar, Aliağa, Foça, Dikili ilçelerinden de görülürken, alevler ekiplerin müdahalesi sonucu 3 saatte söndürüldü. Yangın alanında bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir dana telef oldu. Yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Yangında ineğini kaybeden Ahmet Tütüncü, mera içerisinde 40'a yakın hayvanını arkadaşları ile birlikte kurtardıklarını fakat kendisine ait bir büyükbaş hayvanı kurtaramadıklarını belirtti. Tütüncü, "Mera içerisinde bir hayvanı kurtaramadık. Yangın çıktığı zaman itfaiyeyi aradık. Gerekli bilgileri de jandarmaya verdik" dedi.

Aytaç Tütüncü ise, yangında hayvanlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti.

İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün

Besici kadın, yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşı döktü
Besici kadın, yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşı döktü
İzmir'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 11 yaralı
İzmir'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 11 yaralı
Freni patlayan servis aracı, geri geri giderek apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
Freni patlayan servis aracı, geri geri giderek apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel Rasim Öztekin
Spor Cristiano Max Meyer Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de meralık alanda yangın...Alevlerin arasında kalan dana telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:26:08. #1.15#

title