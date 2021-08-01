Menteşe'de orman yangını
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Menteşe'de orman yangını

Menteşe'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Menteşe'de orman yangını
Menteşe'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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