Menteşe'de camiye yıldırım düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menteşe'de camiye yıldırım düştü

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Altar Zeyhan - Yerel
 - Güncelleme:

- Menteşe'de camiye yıldırım düştü Muğla'nın Menteşe İlçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü.

- Menteşe'de camiye yıldırım düştü

Muğla'nın Menteşe İlçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü.

MUĞLA - Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı.

Sabah saatlerinden itibaren Menteşe'de etkisini gösteren yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle vatandaşlar paniğe kapılırken, camide büyük hasar meydana geldi.

Menteşe'de camiye yıldırım düştü

Menteşe'de camiye yıldırım düştü

Menteşe'de camiye yıldırım düştü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - Yerel

Muğla, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title