Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından Sungur mahallesindeki 3,45 kilometre ve Karacaören Mahallesindeki 2,4 kilometrelik stabilize yollarda sathi kaplama çalışmaları yapıldı.

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından Sungur mahallesindeki 3,45 kilometre ve Karacaören Mahallesindeki 2,4 kilometrelik stabilize yollarda sathi kaplama çalışmaları yapıldı.

MUĞLA - Menteşe Belediye ekipleri tarafından Sungur ve Karacaören mahallelerinde devam eden yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Ekipler tarafından Sungur Mahallesinden Kavaklıdere ilçe sınırına kadar devam eden 3,45 kilometre uzunluğundaki stabilize yolda 24 Bin 840 metrekare alan üzerinde sathi kaplama çalışması yapılırken, Karacaören Mahallesindeki 2,4 kilometre uzunluğundaki stabilize yolda, 212 bin metrekare alan üzerinde sathi kaplama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yolların daha konforlu ve güvenli hale geldiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "İmkanlarımız dahilinde kırsal ya da merkez mahalle ayrımı yapmadan her bölgemize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Sungur Mahallemizden Kavaklıdere ilçe sınırına kadar devam eden yol ile Karacaören mahallelerimizde devam eden yol bakım onarım çalışmalarımız tamamlandı. Bölgedeki yollarımız sathi kaplama çalışması sonrasında daha güvenli hale gelerek halkımızın kullanımına açıldı. Bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı

Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Özge Özpirinçci
Spor Diego Alper Yılmaz Marcao Okan Buruk
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Hava Durumu Miralem Pjanic Mustafa Destici
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Menteşe Belediyesi kırsal mahalledeki yol yapım çalışmalarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:20:42. #1.11#