Menengiç Kahvesi için AB tescil başvurusu yapıldı
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Menengiç Kahvesi için AB tescil başvurusu yapıldı

07.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:22
Menengiç Kahvesi için AB tescil başvurusu yapıldı

Gastronomi kenti Gaziantep'in lezzetleri arasında bulunan Menengiç Kahvesi için AB tescil başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Gastronomi kenti Gaziantep'in lezzetleri arasında bulunan Menengiç Kahvesi için AB tescil başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in geleneksel kahvesi arasında yer alan menengiç için önceki dönemde coğrafi işaret belgesini alındığını hatırlattı.

Şimdi de bu lezzeti dünyaya duyurmak istediklerini aktaran Şahin, "Menengiç Kahvesi'nin tescili için de başvurusunu yaptık. Gaziantep olarak 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye'nin en fazla tescilli ürüne sahip olan şehriyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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