Menemenli kadınlar çevrimiçi okuyor

İZMİR'in Menemen ilçesi kırsal Haykıran Mahallesi Adem Saatçi İlkokulu sınıf öğretmeni Zeliş Kurt'un kurduğu 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü' etkinliklerine pandemi döneminde çevrimiçi devam etti. Bir kırsal mahalle öğretmeni olarak sadece sınıf ortamında ders anlatmakla yetinmeyip bulunduğu yerdeki kadınların güçlenmeleri için çalışan Kurt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de dijital ortamda içinde masalın ve müziğin olduğu bir kutlama yapacaklarını söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesindeki kırsal Haykıran Mahallesi'nde öğretmenlik yapan Zeliş Kurt, 3 yıl önce başlattığı 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' projesi kapsamında kadının sosyalleşmesi ve toplum hayatına katılımını desteklemek amacıyla köy kadınlarıyla birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Köyde, kadınları bir araya getirerek onları güçlendirmek için 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü' adı verilen bir kulüp kuran Kurt, pandemi döneminde de onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalarına devam etti.

'AMACIM SADECE SINIFA GİRİP DERS ANLATMAK DEĞİL'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü sayesinde kadınların hem çocuklarına örnek olduğunu hem de okudukları kitapların yazarlarıyla buluştuğunu anlatan Zeliş Kurt, bu faaliyete ilk etapta öğrencilerinin anneleriyle ya da okumak isteyen kadınlarla başladığını ancak büyüyerek 50 üyeye ulaştıklarını kaydetti. Sadece Haykıran değil Bozalan, Çukurköy, Yanıkköy, Hasanlar ve Kesikköy gibi birçok kırsal mahalleden ve ilçe merkezinden kadınların kitap okuma faaliyetlerine katıldığını belirten Kurt, "Amacım bir kırsal mahalle öğretmeni olarak sadece sınıfa girip ders anlatmak değil bunun dışında bulunduğum çevreye de hitap etmekti. Kurduğum kitap kulübü etkinlikleri kapsamında kadın temalı bir kitap seçiyordum. Bu kitabı sosyal medyadan ya da yazarlarımızdan destek isteyerek temin ediyor ve kırsal mahalledeki kadınlara ulaştırıyordum. Kitabın yazarını mahalleye davet edip sohbet toplantıları yapıyorduk. Pandemi döneminde bunu gerçekleştiremedik. Hem çocuklarının uzaktan eğitim süreci hem de kadınların teknolojiyi kullanmaları noktasında sıkıntı vardı. Yaklaşık 3 ay öncesinde çalışmalara başladık. Kadınlarımız Aysu Şahlı'nın son kitabını okumuşlardı ve çevrim içi bir platforma katıldılar. Son olarak yazar Nilüfer Canpolat ile çevrimiçi platformda sohbet ettiler" dedi.'KİTAP OKUYAN ANNELER ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLUYOR'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü üyelerinin teknolojiyi kullanarak tüm faaliyetlerini internet ortamında yürütmeye alıştıklarını ifade eden Zeliş Kurt, öğrencilerinin de bu süreçten memnun olduğunu söyledi. Kitap okuyan annelerin çocuklarına iyi örnek olduğunu belirten Kurt, "Uzaktan eğitim ve teknolojiye entegre olabilmek hepimiz için zor bir süreçti. Belli zaman sonra tüm faaliyetlerin bu şekilde devam ettiğini gördüklerinde kırsal mahallede yaşayan kadınlar da ister istemez bunu kullanmaya başladılar. İlk etapta 'zoom' gibi çevrimiçi platformun kurulumundan bahsederken şimdi sadece bir link yolluyorum ve o link üzerinden giriş yapabiliyor kadınlar. Giremeyenlere biz destek oluyoruz. Çocuklar görerek modelleyerek öğrenir. Ailemle Kitap Kulübü projesiyle de Azerbaycan, Romanya ve Türkiye ortaklığında yaklaşık 300 çocuğa ulaşıyoruz. Bu proje kapsamında da pdf kitap okuyor ve yazarlarla buluşuyorlar" diye konuştu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de dijital ortam üzerinden farklı etkinlikler düzenlemeyi planladığını anlatan Kurt, şunları söyledi:

"2 Mart'ta okullar açıldığı için, biz sahalara iniyor ve uzun aradan sonra çocuklarımıza kavuşuyoruz. Fakat yine bir araya gelmenin şu an riskli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda çevrim içi program düzenlemeyi düşünüyorum. Yazarlarla buluşmak, içinde masalın ve müziğin de olduğu bir program düşünüyoruz. 8 Mart'ı bu yıl da böyle kutlayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ