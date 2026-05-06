Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği Ederson'a şok

Fenerbahçe’nin satış listesine koyduğu Ederson’a Suudi Arabistan’dan talip çıktı. Al-Hilal ve Al-Nassr’ın Brezilyalı kaleci için devreye girdiği öne sürüldü.

MAAŞI YÜKSEK BULUNDU

İddiaya göre iki Suudi kulübü de Ederson’un yıllık 11 milyon euroluk maaşını yüksek buldu. Bu nedenle yıldız kaleciden maaşında indirime gitmesi talep edildi.