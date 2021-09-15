Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Gökay Özalp - Haberler | Güncel
Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla takibe aldıkları Ü.Ç'nin (28) evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada güvercin kafesine saklanmış, satışa hazır 8 fişek esrar, 84 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

AA / Gökay Özalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Menemen'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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