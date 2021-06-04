Menemen'de meslek lisesi için yaptırılan gastronomi atölyesi, törenle açıldı

Menemen Nene Hatun Meslek Lisesinde hayırsever Erdinç-Ayten Cengiz çifti tarafından yaptırılan gastronomi atölyesi törenle hizmete girdi.

Menemen Nene Hatun Meslek Lisesinde hayırsever Erdinç-Ayten Cengiz çifti tarafından yaptırılan gastronomi atölyesi törenle hizmete girdi.

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Erdinç Cengiz'e teşekkür etti.

Kaymakam Yılmaz, "Hep beraber atölyelerimizi gezdik. İçerisi profesyonelce döşenmiş ve çok güzel atölyeler yapılmış. Allah Erdinç amcanın ve kıymetli Ayten teyzemizin hayrını kabul etsin." dedi.

Menemen İlçe Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır da Erdinç Cengiz'e teşekkür ederek, "Burayı yaklaşık 1500 öğrenci eğitimini görecek şekilde çok kapsamlı bir atölyeye dönüştürdük. İnşallah Menemen'e, Menemen'deki öğrencilere hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Metin Akhisar da atölyenin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Erdinç Cengiz eğitim konusunda gücü yettiğince destek verdiğini belirterek, "Allah hayırlarımızı kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaymakamı Yılmaz, hayırsever Ayten Cengiz'e teşekkür plaketi takdim etti.

Törenin sonunda Ayten Cengiz'in ismini taşıyan atölyenin kurdelesi kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp