Menemen'de 1 ayda 36 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı
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Menemen'de 1 ayda 36 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Güncel
Menemen'de 1 ayda 36 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheliye işlem yapıldı.

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Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

İzmir'in Menemen ilçesinde mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheliye işlem yapıldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mart ayı içerisinde yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişiye uyuşturucu kullanımından, 7 kişiye ise uyuşturucuyu tedarik etme ve satıcılığını işlem yapıldı.

Operasyonlarda 183 uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 5 ruhsatsız silah, 2 tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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