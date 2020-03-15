Menemen Adliyesine 'Bebek Dostu Kurum' unvanı
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Menemen Adliyesine 'Bebek Dostu Kurum' unvanı

Menemen Adliyesi, çalışan annelerin bebeklerini rahatça emzirebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının teşvikleriyle emzirme odası yaparak İzmir'de ilk 'Bebek Dostu Kurum' unvanını aldı.

15.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:26
Menemen Adliyesine 'Bebek Dostu Kurum' unvanı

Menemen Adliyesi, çalışan annelerin bebeklerini rahatça emzirebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının teşvikleriyle emzirme odası yaparak İzmir'de ilk 'Bebek Dostu Kurum' unvanını aldı.


Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu önderliğinde başlayan çalışmalar neticesinde Menemen Adliyesinde bir oda, çalışan annelere bebeklerini rahatça emzirebilmesi için emzirme odası olarak tahsis edildi. Tahsisin ardından Sağlık Bakanlığınca anne sütü ile beslenmeyi ve emzirmeyi destekleyen başarılı kurumsal uygulamaları nedeniyle Menemen Adalet Sarayına 'Anne sütü ile beslenmeyi ve emzirmeyi destekleyen kuruluş' plaketi verdi. Emzirme odasının açılışını Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hakan Bayrakçı, Menemen İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bodur, Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Yıldırım yaptı.


"Menemen'de bir ilke imza attık"


Emzirme odasının açılışında konuşan Menemen İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bodur, "Bugün burada başsavcımızın duyarlılığı ve çabalarıyla birlikte aslında ilçede bir ilke imza attık. Biz çalışan annelerin anne sütü verme hakkını da gözeterek böyle bir ilkin başlatılması, özellikle insan haklarıyla ilgilenen bir kurumda ayrıca manidar. Daha önce hastanelerde ve anne sağlık merkezlerinde bebek dostu kurum sertifikası uygulamasına başlamıştık. İlçemizde ilk kez sağlık kurumu dışında bir kamu kurumu bebek dostu sertifikasını aldı. Ayrıca ilimizde de adliye sarayları içinde ilk bebek dostu inisiyatifi sertifikası alan kurum olacak. Bu anlamda sayın başsavcımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz" dedi.


"Bebek dostu kurumların sayısını artırmayı planlıyoruz"


Bebek dostu uygulamasının İzmir'de il sertifikasını verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hakan Bayrakçı "Güçlü toplumlar sağlıklı bireylerle oluşur. Sağlıklı bireyler anne karnında başlar ama doğduktan sonra özellikle 2 yıl içerisinde bağışıklık kazanması için anne sütü çok önemlidir. Anne dostu ve bebek dostu kurumların sayısını artırmayı planlıyoruz. Adliyemizin sayın başsavcımızın önderliğinde böyle bir kazanımda bulundurması çok önemliydi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


"En meziyetli en kıymetli iş anneliktir"


Sağlıklı bireyler ve sağlıklı annelerin bu ülkenin temeli olduğunu söyleyen Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim annelerimiz esasında en büyük yükü çeken, an ağır yükleri sırtlayanlardır. Yaptıkları için farkındalık oluşturmak önemlidir. En meziyetli, en kıymetli iş anneliktir. Onun için kadınlar ve çocuklar bizim varlık sebebimizdir. Adalet Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın bu husustaki teşvikleri, katkıları çok önemlidir. Ben huzurlarınızda emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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