Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 15. bölüm izle! Menajerimi Ara 14. bölümde neler oldu?

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kitlesini oluşturan ve oldukça sevilen farklı senaryosu ile pek çok ismin dikkatini çeken Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 15. bölüm izle! Menajerimi Ara 14. bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara ilk günden beri oldukça sevilen bir yapım. Peki, Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara 13. bölümde neler oldu?

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Dicle'den özür dileyen Feris, oldukça pişmandır. Yeni bölümde annesinin diziye katılması ile Dicle karakteri kendini sorgularken buluyor. Yine iki aşkın arasında gitgeller yaşayan Dicle, bu bölümde daha net kararlar vermek zorunda kalıyor.

Dicle'nin, Serkan'ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris'in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya'nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç'ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride'nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış'la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle'yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Dicle'nin kovulmasının ardından, Beren'in Berlin Ajans'a geçmesi Ego Ajans'ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle'nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay'ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. 'Peri Masalım' dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle'nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle'nin Barış'la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego'nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan'la yüzleşir. Serkan'ın Dicle'yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.