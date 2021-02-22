Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor
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Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor

22.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:19

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Menajerimi Ara dizisinin 27. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Krizin yaşandığı Ego Ajans'ı satmakla suçlanan Kıraç, Çınar ile büyük bir tartışmanın içine giriyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümüne yakın dostların birbirine girmesi damga vuracak.

ÇINAR VE KIRAÇ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Dizinin 27. bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Çınar ajanstaki muhbirin Kıraç olduğunu düşündüğünü açıkça dile getiriyor. Çınar, Kıraç'ın kendisini ve Ego Ajans'ı, Serkan'a olan nefreti yüzünden satmakla suçlarken, Kıraç bu duruma şiddetle karşı çıkıyor. Feris ise ikilinin arasına girerek hep birlikte bunu kimin yaptığını bulmayı teklif ediyor.

Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ay Yapım'ın ilgiyle takip edilen dizisi 'Menajerimi Ara'nın İrem Derici ve Kalben'in konuk olduğu 26. bölümü dün akşam heyecanı, gerilimi ve eğlenceyi bir arada yaşattı. Dicle ve Barış'ın ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Dicle ne yapacağını bilemezken Ömer'in (Doğaç Gözüdeli) Dicle ile ilgili çirkin imalarda bulunması Barış'ı çileden çıkardı.

Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor

Dicle tüm olanlar karşısında göz yaşlarını tutamazken, Feris (Canan Ergüder) Dicle'yi teselli ederek işinin başına dönmesi için onu cesaretlendirdi. Feris'in hamile olduğunu öğrenen Serkan (Serhat Teoman) Feris'le konuşmaya çalışsa da Feris Serkan'ın bu konu hakkında konuşmasına izin vermedi.

Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor

Ajanstaki muhbirin kim olduğu hala ortaya çıkmamışken, Çınar Gökçe Bahadır'ın iki sette birden olması sebebiyle açılan tazminat davasının arkasındaki kişinin Kıraç'ın ajandasında bulduğu not üzerine Kıraç olmasından şüphelenmeye başladı.

Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor
Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor
Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor
Haber Yorumları (1)
SAKARYALI HATUN: Kırmızı oda dan başkası yalan.
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