Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor
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Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor

Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Star TV ekranlarında büyük bir heyecanla yayınlanmaya başlayan ancak istenilen gibi devam etmeyen Menajerimi Ara dizisinin 25 Temmuz 2021'de final bölümüyle ekrana geleceği öğrenildi.

Star TV'nin dizilerden yana şansı bir türlü gülmüyor. Son olarak kanalda iyi bir çıkış yakalayan ve reytinglerde üst sıralara tırmanan Menajerimi Ara dizisinden de istenilen verim alamadı. BaşrolleriniBarış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin 25 Temmuz 2021'de final yapacağı öğrenildi.

Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor

DİCLE'NİN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

CANAN ERGÜDER AYRILMIŞTI

Dizi, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlama. Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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