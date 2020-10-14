Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti
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Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti

14.10.2020 07:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:03

Oyuncu ve menajer arasında geçen olayların anlatıldığı Menajerimi Ara dizisinin dün akşamki bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Burçin Terzioğlu'nun kadına şiddet ve tacize karşı "Susmayacağız" konuşması yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Her bölümde farklı bir ünlü oyuncunun konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinin son konuklarından biri de başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu idi. Oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ve dizide gerçek kimliğiyle oynayan Terzioğlu, rol gereği bir erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Tacize karşı susmayan Terzioğlu, konuşmasıyla kadınların sesi oldu.

"BİZ KADINLAR YANLIŞ ANLAMIYORUZ VE SUSMUYORUZ"

Terzioğlu'nun konuk olduğu bölümde hikaye gereği İstanbul Film Festivali'ni sunarken sahne arkasında başından geçen taciz olayı üstüne yaptığı konuşmada "Sponsorumla konuşma yapıyordum ama sonra anladım ki aklından çok başka şeyler geçiyormuş. Bir de utanmadan karşıma geçip 'Sen beni yanlış anladın' dedi. Ben kimseyi yanlış anlamadım, biz kadınlar olarak kimseyi yanlış anlamıyoruz. Bizlere yönelik yapılan o çirkin davranışları, mobingleri, tacizleri yanlış anlamıyoruz. Sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü biz susarsak bu tacizci zihniyet bitmeyecek. O yüzden sesimizi çıkarıyoruz. Biz buradayız, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz ve susmuyoruz" dedi.

Menajerimi Ara dizisinde 'Tacize karşı susmayacağız' diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti

OYUNCULUĞUYLA BÜYÜLEDİ

Burçin Terzioğlu'nun milyonlarca kadının sesi olduğu konuşma sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Terzioğlu için "Böyle sahnelerde çok mutlu oluyorum, sesini duyuramayan kadınlara umut oluyor", "Mükemmel bir kadın, mükemmel bir oyunculuk" ve "Gözlerimi doldurdun" yorumları yapıldı.

İşte Burçin Terzioğlu için yapılan bazı yorumlar...

Menajerimi Ara dizisinde 'Tacize karşı susmayacağız' diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti
Menajerimi Ara dizisinde 'Tacize karşı susmayacağız' diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti
Menajerimi Ara dizisinde 'Tacize karşı susmayacağız' diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti

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Haber Yorumları (1)
ERKEK: yanlış anladığını anlayamaz ki çünkü zaten yanlış anlamış mantık hatası var duyguda sorun sok
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500
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