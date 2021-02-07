Menajerimi Ara: Çınar kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Çınar karakterini canlandıran Fatih Artman kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Çınar kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Çınar karakterini canlandıran Fatih Artman kimdir?

Fatih Artman'ın da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Feris kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Feris karakterini canlandıran Fatih Artman kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: ÇINAR KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Çınar karakterini " Fatih Artman" canlandırıyor. Fatih Artman'iın dizideki karakterinin adı "Çınar "tır.

MENAJERİMİ ARA: FATİH ARTMAN KİMDİR?

Fatih Artman (d. 13 Şubat 1988, Ankara) Türk oyuncudur.

13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babası 2002 yılında öldü. İlkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır.

DİZİ VE FİLMLERİ

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Behzat Ç. Ankara Yanıyor

Bana Masal Anlatma

Ekşi Elmalar

Tatlım Tatlım

Kırık Kalpler Bankası

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

Aile Arasında

Azizler

TELEVİZYON

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Leyla ile Mecnun

Dada Dandinista

Beş Kardeş

Son Destan

Vatanım Sensin

Jet Sosyete

Menajerimi Ara

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