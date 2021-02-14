Menajerimi Ara canlı izle! Star TV Menajerimi Ara 25. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 25. bölüm izle! Menajerimi Ara 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA CANLI İZLE!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar, ajanstaki muhbirin peşine düşerken, Feris, yeni öğrendiği sürpriz gerçekle baş etmeye çalışır. Bir yandan Mayda'yla boşanma sürecini tek başına kaldırmaya çalışan Kıraç, bir yandan da bir oyuncusunun sette çıkardığı krizleri çözmeye çalışır. Dicle ve Barış ilişkilerini saklamakta giderek zorlansalar da Barış'ın geçmişine yapacakları küçük bir yolculukla aşklarının tadını çıkarmaya devam ederler. Feris ve Dicle oyuncuları Aslı Tandoğan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yaparken ilginç yollara başvururlar. Feris'in alacağı karar merakla beklenirken bir anda öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır. Dicle ve Barış için her şey yolunda giderken sürpriz bir ismin ilişkilerini öğrenmesi onlar için her şeyi değiştirecektir.

MENAJERİMİ ARA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 14 Şubat akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 14 Şubat Pazar 2021 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.