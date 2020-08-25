Menajerimi Ara bugün başlayacak mı? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı
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Menajerimi Ara bugün başlayacak mı? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı

Star Tv ekranlarda bugün yayına girmeye hazırlanan Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara bugün başlayacak mı?

Menajerimi Ara bugün başlayacak mı? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı
25.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:10

Star'da Salı akşamları izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım imzalı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

Menajerimi Ara bugün başlayacak mı? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı

MENAJERİMİ ARA BUGÜN BAŞLAYACAK MI?

Dev oyuncu kadrosu ve senaryosu ile merakla beklenen dizi bu akşam saat 20:00 'da Star'da ekranlarda olacak. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncu kadrosu ile seyircisini büyülemeye hazırlanıyor.

Menajerimi Ara bugün başlayacak mı? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Menajerimi Ara 1. Bölüm Konusu; Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak? Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?

Menajerimi Ara bugün başlayacak mı? Menajerimi Ara 1. bölümde neler olacak? Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı

MENAJERİMİ ARA 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE

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