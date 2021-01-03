Menajerimi Ara bu akşam var mı? Menajerimi Ara 19. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara hangi gün?
Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor. Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara bu akşam var mı? Menajerimi Ara 19. yeni bölüm canlı izle!
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle!
MENAJERİMİ ARA BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mejanerimi Ara dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Korona önlemleri kapsamında, setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda, pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle "Menajerimi Ara" bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır.' denildi.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 4
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı- Tekrar
20:00 Menajerimi Ara-Yeni bölüm
23:15 Aşk Masalı
01:30 Aşk Masalı
03:20 Türk Müziği
04:20 Erkenci Kuş