Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

01.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:12

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Menajerimi Ara izle!

Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.Peki, Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Star TV ekranlarında yayınlanan yapım, Pazar günü saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Peki, Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

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Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans'ın çaycısı.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Sedef (Melisa Seda): Dicle'nin eski ev arkadaşı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.

Nejat (Erol Ozan Ayhan): Feris'in liseden arkadaşı ve vergi müfettişi.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE!

Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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