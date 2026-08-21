Mahkemeden ağır hasta çocuğun refakati için geçici görevlendirme kararı: İdareye 'hizmet ihtiyacı' gerekçesi yetmeyecek

ÜNİPERSEN, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 14. İdari Dava Dairesi'nin, ağır tedavi gören çocuğunun yanında olmak isteyen üniversite idari personelinin geçici görevlendirme talebinin reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan üye, Ankara'da tedavi gören çocuğunun yanında bulunmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine geçici görevlendirme istedi. Bakanlık talebi kabul etti, ancak Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 'hizmet ihtiyacı' gerekçesiyle reddetti.

Üye, ret işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı. İlk derece mahkemesi talebi reddetti; itiraz üzerine dosyayı inceleyen bölge idare mahkemesi, sağlık kurulu raporları, çocuğun tedavi süreci ve babasının refakat ihtiyacını birlikte değerlendirdi. Mahkeme, çocuğun yanında bulunmanın hayati önemde olduğuna, üyenin geçici görevlendirileceği bakanlıkta hizmetten daha fazla yarar sağlanabileceğine ve görevlendirmenin kamu yararına daha uygun olduğuna hükmederek reddi hukuka aykırı buldu.

Karar, geçici görevlendirme taleplerinin sadece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek reddedilemeyeceğini, sağlık, aile birliği ve hayati zorunlulukların somut koşullarda değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İdarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, kamu yararına ve hakkaniyete aykırı işlemlerin yargı denetimine tabi bulunduğu vurgulanıyor. Ayrıca becayiş uygulamasının üniversite idari personelinin tayin sorununu çözmediği; sağlık, eş durumu, engellilik ve bakıma muhtaç yakın gibi zorunlu mazeretlerin karşılıklı personel bulunması şartına bağlanamayacağı belirtiliyor.

ÜNİPERSEN, hizmet süresi ve puanı esas alan, zorunlu mazeretlere öncelik veren merkezi, şeffaf ve kalıcı bir tayin sistemi kurulması çağrısı yaptı. Sendika, ağır tedavi gören bir çocuğun anne veya babasının refakatine duyduğu ihtiyaçtan daha üstün bir idari gerekçe olamayacağını ifade ederek bu tür uygulamaların takipçisi olacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi