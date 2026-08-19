Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı

MEB bünyesindeki devlet okullarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere ücretli öğretmenlik başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başladı. Temmuz ayı itibarıyla belirli bölgelerde erişime açılan müracaatlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılıyor. Adayların görev yapmak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yayımladığı takvimleri takip etmesi gerekiyor.

Başvuru tarihleri il ve ilçelerin planlamalarına göre farklılık gösteriyor. Süreç genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yürütülüyor. Örneğin Bursa'nın İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başvuruların 20 Temmuz 2026'da başladığını ve 31 Ağustos 2026'da sona ereceğini duyurdu. İlk görevlendirmelerin Ağustos son haftasında başlaması, yıl içinde ihtiyaç olması halinde görevlendirmelerin kılavuz esaslarına göre devam etmesi bekleniyor.

Ücretli öğretmenlik için aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, öğretmenliğe engel suç hükümlülüğü ve sağlık sorunu olmamak, erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak, yurt dışı diplomaları için denklik, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışmamak ve eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmak yer alıyor. İhtiyaç durumunda diğer yükseköğretim mezunları da değerlendirilebiliyor.

Başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra görevlendirmeye hak kazanan adaylara MEB tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Adaylar sonuçları ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden de takip edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi