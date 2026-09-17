Haberler

SPK, 40 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK, 40 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara Merkez ve İstanbul Temsilciliği için 40 adede kadar Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular 12-26 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40 adede kadar Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8. derece kadrolar için düzenlenecek giriş sınavına başvurular 12 Ekim 2026'da başlayacak. Başvurular, 26 Ekim 2026 saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'ndan yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizledikleri dersliklerde öğrenci oldular! Kırklareli'nde 2 destek personeli yazılım mühendisliğini kazandı

Sıraları silerken hayal kurdular! Şimdi o sıralarda oturacaklar
Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

Bir ilimiz onu konuşuyor!

ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka