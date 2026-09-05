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Sinop Müftüsü Bektaş, Burdur'a Atandı

Sinop Müftüsü Bektaş, Burdur'a Atandı
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Cumhurbaşkanı kararıyla Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Burdur İl Müftülüğüne atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı; mevcut Burdur Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik ise Afyonkarahisar'a atandı.

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Burdur İl Müftülüğü görevine atandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bektaş'ın 2024'ten bu yana yürüttüğü Sinop görevi sona erdi. Atama kapsamında Burdur İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik ise Afyonkarahisar İl Müftülüğüne getirildi.

İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu Trabzon'un Araklı ilçesinde tamamlayan Bektaş, 1996'da Mısır'daki El Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999'da Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programını, 2002'de Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursu'nu bitirdi. 1997'de imam hatip olarak başladığı mesleğinde Araklı'da vaizlik, çeşitli ilçelerde müftülük ve il müftü yardımcılığı görevlerinde bulunan Bektaş, 2024 yılında Sinop İl Müftüsü olmuştu.

Görev yaptığı bölgelerde cami, Kur'an kursu, lojman ve müftülük hizmet binalarının yapımına öncülük etti. Gençlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik projeler geliştirdi. Diyanet'in hac ve umre organizasyonlarında görev aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Bektaş, İngilizce ve iyi derecede Arapça biliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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