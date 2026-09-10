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Sağlık Bakanlığı'nın 26 Bin 673 Kişilik Personel Alımı KPSS Sonrasına Kaldı

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Bin 673 Kişilik Personel Alımı KPSS Sonrasına Kaldı
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Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik alımda başvuru süreci henüz başlamadı. Alımların Eylül 2026 KPSS'nin ardından gündeme alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Bakanlık açıklamalarına göre başvuru süreci henüz başlamadı ve kesin bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026'da yapılacak KPSS sürecinin ardından gündeme alınacağını duyurdu. Planlamaların sınavdan sonra tamamlanması ve alım sürecinin 2026 sonlarına doğru başlatılması öngörülüyor.

Başvuru tarihleri, tercih işlemleri ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla netleşecek. Adayların, başvuru koşulları ve kontenjanlar için Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor. Sosyal medyada veya farklı kaynaklarda yer alan tarihlerin kesin başvuru tarihi olarak değerlendirilmemesi önem taşıyor.

Planlanan istihdamın büyük bölümünü uzman doktor ve doktor kadroları oluşturuyor. Kadro dağılımı 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor, 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyenden oluşuyor. Kontenjanların kesinleşmesi ve tercih edilecek kadroların ayrıntıları, resmi kılavuzun yayımlanmasıyla netleşecek. Adayların eğitim durumu, KPSS şartı ve mezuniyet alanı gibi kriterleri kılavuzdaki şartlarla karşılaştırarak başvuru yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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