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130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası 4 Eylül'de Çekiliyor

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası 4 Eylül'de Çekiliyor
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak pratisyen hekim ve uzman tabipler için 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak pratisyen hekim ve uzman tabiplerin atama sürecinde kritik aşamaya gelindi. 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişi, 4 Eylül 2026 Cuma günü noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak.

Münhal kadro tercihleri, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden 28 Ağustos Cuma günü başlamış ve 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla tamamlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kura çekilişi bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Çekilişin başlangıç saati ve canlı yayın bağlantısı yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı ve YHGM platformlarından eş zamanlı canlı yayınlanacak.

Noter onaylı yerleştirme sonuçları, isim listesi ve görev yerleri, kura çekiminin tamamlanmasının ardından YHGM resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile YHGM portalından ve e-Devlet şifreleri ile Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ulaşabilecek. Göreve başlama sürecine ilişkin tebligat ve evrak teslim işlemleri Bakanlıkça ayrıca duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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