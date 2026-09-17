Özdağ'dan ÖSYM'ye KPSS tepkisi

Özdağ'dan ÖSYM'ye KPSS tepkisiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 2026 KPSS Lisans oturumunda Harran Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin ÖSYM'yi eleştirdi.
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde yaşananlara tepki gösterdi.
Özdağ, sosyal medya hesabından ÖSYM'yi eleştirerek, "Şimdi ihmallerinizin bedelini yine öğrenciler mi ödeyecek? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.
Kaynak: Haber Merkezi