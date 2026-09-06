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Şanlıurfa'da trafik KPSS'yi vurdu: ÖSYM kriz masası kurdu

Şanlıurfa'da trafik KPSS'yi vurdu: ÖSYM kriz masası kurdu
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Şanlıurfa'da kaza ve yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı; KPSS adayları sınava geç kaldı. ÖSYM kriz masası kurarak sınavı 30 dakika geç başlattı ve bu süreyi sınav sonuna ekledi, tüm adaylara eşit uygulama yapıldı.

Şanlıurfa'da meydana gelen kaza ve yol çalışması yüzünden trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bu yoğunluk nedeniyle KPSS'ye girecek bazı adaylar sınav binalarına zamanında ulaşamadı. Bunun üzerine ÖSYM Şanlıurfa'da kriz masası kurdu ve adayların mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Adaylar sınava 30 dakika geç başladı; bu süre sınav sonuna eklendi. ÖSYM, tüm adaylara eşit uygulama yapıldığını, hiçbir adaya ek süre veya farklı imkan tanınmadığını, herkesin aynı süre içinde sınavı tamamladığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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