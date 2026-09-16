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ÖSYM'den 2026 KPSS açıklaması: 22 salonda usulsüz uygulama

ÖSYM'den 2026 KPSS açıklaması: 22 salonda usulsüz uygulama
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ÖSYM, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 salonun 22'sinde 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit etti. Etkilenen adaylara eş değer sınav yapılacak.

Ösym, 2026 KPSS Lisans Oturumu'na ilişkin açıklamasında, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit edildiğini bildirdi.

Adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması için belirlenen adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildiği açıklandı. Ayrıntıların gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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